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AGENDA · Aurel

Storie d’acqua sospese La Coconnerie La Coconnerie Aurel

jeudi 20 août 2026 · La Coconnerie · Aurel

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Coconnerie
Adresse
2953 route d'Aurel
Ville
26340 Aurel
Département
Drôme
Tarif
10 10 10

Aurel

Storie d’acqua sospese La Coconnerie

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Storie d’acqua sospese est une tentative de plonger dans un univers marin sans jamais quitter la terre.
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La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44  contact@lacoconnerie.fr

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English :

Storie d’acqua sospese is an attempt to immerse oneself in an underwater world without ever leaving dry land.

L’événement Storie d’acqua sospese La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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