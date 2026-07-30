AGENDA · Aurel
Oddleaf La Coconnerie La Coconnerie Aurel
jeudi 20 août 2026 · La Coconnerie · Aurel
Informations pratiques
Aurel
Oddleaf La Coconnerie
La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Le phénomène planétaire du rock progressif en concert à la CoConnerie!
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La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr
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English :
The global phenomenon of progressive rock in concert at La CoConnerie!
L’événement Oddleaf La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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