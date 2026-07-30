Oddleaf La Coconnerie La Coconnerie Aurel

Informations pratiques

Aurel

Oddleaf La Coconnerie

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Le phénomène planétaire du rock progressif en concert à la CoConnerie!

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La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

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English :

The global phenomenon of progressive rock in concert at La CoConnerie!

L’événement Oddleaf La Coconnerie Aurel a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme