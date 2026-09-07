Juste ce qu’il faut de bagages, Théâtre Le Grenier, Bougival
samedi 10 octobre 2026 · Théâtre Le Grenier · Bougival
Informations pratiques
Juste ce qu’il faut de bagages Samedi 10 octobre, 00h30 Théâtre Le Grenier Yvelines
Plein tarif 13 €
Tarif réduit 9 €
Tarif jeune 7 €
Festipass : 8 spectacles 56 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T00:30:00+02:00 – 2026-10-10T01:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T00:30:00+02:00 – 2026-10-10T01:00:00+02:00
De Lilian Lloyd
Durée : 1h30
Par la Compagnie Point du Jour (Versailles-78)
Mise en scène collective
Comédie
Nelly, retraitée, apprend la mort de son père biologique, un homme qu’elle ne connaissait pas. Cette découverte la pousse, avec son frère Lionel, un acteur désabusé, à explorer un passé familial inconnu. Sur place, ils rencontrent Christian, un homme attaché à ses racines, qui tombe sous le charme de Nelly. Ensemble, ils déterrent des secrets enfouis et revisitent leurs propres vies à travers les fantômes du passé, jusqu’à un dénouement qui bouleversera leurs existences. Un secret de famille qui nous tient en haleine !
Festival de Théâtre de Bougival
Théâtre Le Grenier 7, rue du Général Leclerc – 78380 Bougival Bougival 78380 Yvelines Île-de-France 01 39 69 03 03 https://www.theatre-bougival.fr https://www.facebook.com/theatrelegrenierbougival;https://www.instagram.com/theatrelegrenier/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-BOUGIVAL-34133-0.wb?REFID=xAoNAAAAAAAAAAAAFQA »}] Situé au 7, rue du Général Leclerc à Bougival, le Théâtre Le Grenier est un lieu dédié au spectacle vivant par excellence. La programmation regroupe du théâtre mais aussi de la magie, des courts-métrages, des concerts… Au plaisir de vous accueillir !
Comédie de Lilian Lloyd par la Compagnie Point du Jour (Versailles-78). Mise en scène collective.
Compagnie Point du Jour
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