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JUSTE IRENA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

samedi 20 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan

JUSTE IRENA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan

Informations pratiques

Début
samedi 20 mars 2027
Fin
samedi 20 mars 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL
Adresse
Avenue Général Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Perpignan

JUSTE IRENA

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 16:00:00
fin : 2027-03-20

Date(s) :
2027-03-20

Juste Irena fait revivre la figure d’Irena Sendler, infirmière polonaise qui sauva 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Théâtre d’ombres et marionnettes croisent passé et présent, pour faire de ce récit un puissant hommage au courage, à la mémoire et à l’humanité.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@theatredelarchipel.org

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English :

Just Irena brings to life the story of Irena Sendler, a Polish nurse who saved 2,500 Jewish children from the Warsaw Ghetto. Shadow theater and puppetry intertwine the past and the present, making this story a powerful tribute to courage, memory, and humanity.

L’événement JUSTE IRENA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME

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