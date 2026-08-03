JUSTE IRENA THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Perpignan
samedi 20 mars 2027 · THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
JUSTE IRENA
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 16:00:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Juste Irena fait revivre la figure d’Irena Sendler, infirmière polonaise qui sauva 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Théâtre d’ombres et marionnettes croisent passé et présent, pour faire de ce récit un puissant hommage au courage, à la mémoire et à l’humanité.
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THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@theatredelarchipel.org
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English :
Just Irena brings to life the story of Irena Sendler, a Polish nurse who saved 2,500 Jewish children from the Warsaw Ghetto. Shadow theater and puppetry intertwine the past and the present, making this story a powerful tribute to courage, memory, and humanity.
L’événement JUSTE IRENA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-29 par PERPIGNAN TOURISME
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