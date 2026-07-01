Juste Irena, salle gerard philippe, Sainte-Geneviève-des-Bois
vendredi 18 décembre 2026 · salle gerard philippe · Sainte-Geneviève-des-Bois
Informations pratiques
Juste Irena Vendredi 18 décembre, 10h00 salle gerard philippe Essonne
Dépend des Lieux
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T11:20:00+01:00
Fin : 2026-12-18T10:00:00+01:00 – 2026-12-18T11:20:00+01:00
De nos jours, une dame polonaise vit dans une maison de retraite.
Elle a 94 ans, elle s’appelle Irena et son apparence de vieille pomme ridée rend insoupçonnables les actions héroïques qu’elle a accomplies durant la Seconde Guerre mondiale.
Elle et son réseau de femmes ont effectivement sauvé, au péril de leur vie, 2 500 enfants juifs du Ghetto de Varsovie et de la déportation. Pendant que 3 étudiantes du Kansas enquêtent sur le personnage qu’elle était, de sa chambre, Irena convoque ses souvenirs et tisse de nouveau les bribes d’une pensée qui s’étiole, pour que reste à jamais gravé l’inimaginable…
Naviguant entre fiction et réalité historique, liant passé et présent, ce spectacle polymorphe mêle acteurs de chair et marionnettes-objets. Irena raconte les maux d’hier pour soigner ceux d’aujourd’hui, fait résonner les notions de courage et d’humanité, éclaire la grande Histoire et les petites.
Mais il n’y a pas de grandes ou de petites histoires dans la vie… il y a la Vie !
salle gerard philippe 4 Rue Marc Sangnier, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tina.sarrafi@dervichediffusion.com »}]
Paname Pilotis – Cédric Revollon Théâtre Marionnettes
Gilles Le Dilhuidy
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