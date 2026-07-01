JUSTE UN MOMENT, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

JUSTE UN MOMENT Jeudi 22 avril 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

7.5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-22T20:30:00+02:00 – 2027-04-22T21:30:00+02:00

Fin : 2027-04-22T20:30:00+02:00 – 2027-04-22T21:30:00+02:00

Juste un moment est un duo de danse aux influences Hip-hop et contemporaines, nous invitant à un voyage drôle, facétieux et plein d’énergie.

Un personnage apparait, seul, immobile, sans aucune source de distraction autour de lui. Restera-t-il vraiment inactif ou profitera-t-il de ce moment d’introspection pour s’évader et voyager dans son imaginaire ?

Chris West et Gaël Grzeskowiak, se questionnent sur nos modes de vie actuels, dérivant entre tourbillon et ennui. Quel serait l’équilibre parfait ? Profitant de cette bulle dansée, ce duo déjanté et grave à la fois, se crée un espace de jeu et d’expérimentations.

« Leur complicité fait des étincelles suscitant les rires et les vivats de la salle. » Philippe Noisette, Les Échos

Dans le cadre de la semaine Hip‑Hop, du 20 au 24 avril

En partenariat avec la mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre du Hip-Hop Tour

La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4079 »}] Théâtre de Guyancourt Guichet de la billetterie ouvert, hors vacances scolaires, du mardi au vendredi de 14h à 18h et les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h ou 1h avant chaque représentation.

Juste un moment est un duo de danse aux influences Hip-hop et contemporaines, nous invitant à un voyage drôle, facétieux et plein d’énergie.

Crédit photo Laurent Duy