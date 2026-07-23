Justice en France, regards croisés entre justiciables et professionnels, Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Justice en France, regards croisés entre justiciables et professionnels Samedi 19 septembre, 10h15, 14h45 Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse Ain

80 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:45:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Justice en France : regards croisés entre justiciables et professionnels

Avec la participation de magistrats et d’avocats.

Rendez-vous au cœur d’un lieu emblématique : la salle d’audience n°1.

Au programme :

– Projection d’un extrait d’audience en comparution immédiate

– Débat et temps d’échanges ouverts avec la salle

2 sessions : Matin ou Après-midi

Accès : Sur inscription (ou sur place dans la limite des places disponibles)

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 32 Avenue Alsace Lorraine Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 37 73 00 https://www.cours-appel.justice.fr/lyon/tribunal-judiciaire-de-bourg-en-bresse [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/justice-en-france-regards-croises-entre-justiciables-et-professionnels »}, {« owner »: {« uid »: 2470317, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-23T07:35:03.711Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « chcab.p.tj-bourg-en-bresse@justice.fr », « response »: {« passId »: 429346325, « isPending »: false, « addressId »: 53351}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-23T07:35:03.342Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2474254, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-23T07:35:03.444Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 479048012, « id »: 1}, {« passId »: 479048013, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 80, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789805700000, « id »: 1}, {« quantity »: 80, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821900000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-23T07:35:03.711Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429346325 »}]

Justice en France : regards croisés entre justiciables et professionnels

©Marion FRACHEBOIS