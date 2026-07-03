K-FISH Menu Week 2026 : un parcours gourmand autour de la cuisine coréenne à Paris Mashita Paris

Informations pratiques

Pendant deux semaines, les restaurants participants proposeront des créations et menus spécialement imaginés pour l’événement. Cette initiative permettra aux visiteurs de découvrir de nouvelles saveurs coréennes, ainsi que différentes manières de cuisiner et de déguster les produits de la mer dans la gastronomie coréenne.

À la manière d’un festival culinaire, la K-FISH Menu Week offre l’occasion de parcourir plusieurs adresses parisiennes et de vivre une expérience gourmande autour de la culture gastronomique coréenne.

Période de l’événement

Du lundi 6 juillet au dimanche 19 juillet 2026

Restaurants participants

Mashita : 9 rue Poirier de Narçay, 75014 Paris

Manna : 44 rue de Lourmel, 75015 Paris

Hansang : 107 rue Saint-Charles, 75015 Paris

Happy Grill : 22 rue Frémicourt, 75015 Paris

Parisik : 3 rue de la Michodière, 75002 Paris

Bulpan : 15 rue du Théâtre, 75015 Paris

Appa Kitchen : 69 rue Broca, 75013 Paris

Gatt : 19 rue d’Antin, 75002 Paris

Kimchi Street : 11 rue du Docteur Goujon, 75012 Paris

Jeu-concours Instagram

Un jeu-concours sera également organisé sur le compte Instagram @kseafoodparis. Il permettra aux participants de tenter de gagner des repas offerts dans les restaurants partenaires.

Période du jeu-concours : du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette découverte gourmande de la cuisine coréenne à Paris.

À l’occasion de la 2ᵉ édition de la K-FISH Menu Week 2026, le Centre de soutien au commerce international de Paris de la Fédération nationale des Coopératives de Pêche , invite le public parisien à découvrir la cuisine coréenne autour des produits de la mer, à travers un parcours gourmand proposé dans neuf restaurants partenaires à Paris.

Du lundi 06 juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

payant

De 10 à 30 euros (selon le restaurant).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Mashita 9, rue Poirier de Narçay 75014 Paris



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