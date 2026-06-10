Kalune L’Alimentation Générale Paris

Sous forme de chansons, de raps ou même de slams, l’artiste situe son discours à mi-chemin entre résistance et utopie. Il défend le respect du vivant et ne conçoit pas de faire de la musique sans donner un sens à son art.

Kalune est un poète militant, et son œuvre toute entière porte la marque de ses engagements.

Le vendredi 19 juin 2026

de 20h00 à 23h00

payant

5 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-19T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T20:00:00+02:00_2026-06-19T23:00:00+02:00

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 L’Alimentation Générale, bar – restaurant – musique, est le lieu de tous les possibles : au fil de la semaine, on peut voir un concert, se laisser entraîner dans l’ambiance bon-enfant du bal du dimanche, ou chauffer le dancefloor jusqu’au petit matin.Paris

https://www.alimentation-generale.net/events/kalune-chanson-eco-citoyenne https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/



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