Kamishibaï et écriture japonaise, Bibliothèque de Chablis, Chablis

Informations pratiques

Kamishibaï et écriture japonaise Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque de Chablis Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Lecture Kamishibaï suivie initiation à l’écriture japonaise.

Bibliothèque de Chablis rue de la Planchotte 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386424950

Biblis en folie 2026

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