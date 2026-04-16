AGENDA · Chablis
Kamishibaï et écriture japonaise, Bibliothèque de Chablis, Chablis
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Chablis · Chablis
Informations pratiques
Kamishibaï et écriture japonaise Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque de Chablis Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Lecture Kamishibaï suivie initiation à l’écriture japonaise.
Bibliothèque de Chablis rue de la Planchotte 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386424950
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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