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Kamishibaï et écriture japonaise, Bibliothèque de Chablis, Chablis

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Chablis · Chablis

Kamishibaï et écriture japonaise, Bibliothèque de Chablis, Chablis

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Chablis
Adresse
rue de la Planchotte 89800 Chablis
Ville
89800 Chablis
Département
Yonne

Kamishibaï et écriture japonaise Samedi 3 octobre, 14h30 Bibliothèque de Chablis Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Lecture Kamishibaï suivie initiation à l’écriture japonaise.

Bibliothèque de Chablis rue de la Planchotte 89800 Chablis Chablis 89800 Chablis Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386424950
Biblis en folie 2026

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