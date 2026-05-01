Kamishibaï (théâtre de papier) contes EVS du Foirail Bouglon
Kamishibaï (théâtre de papier) contes EVS du Foirail Bouglon mardi 19 mai 2026.
Bouglon
Kamishibaï (théâtre de papier) contes
EVS du Foirail 57 route de la Métairie Bouglon Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 10:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Pour les enfants de 0 à 6 ans
Kamishibaï signifie littéralement théâtre de papier . C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits ouvrants (ou non).
Un kamishibaï est composé d’un ensemble de planches cartonnées numérotées (généralement entre 11 et 15), racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du récit, le recto pour l’illustration, le verso pour le texte. Les planches sont introduites dans la glissière latérale positionnée au dos du butaï dans l’ordre de leur numérotation.
En ouvrant les volets du butaï le public découvre les illustrations tandis que le narrateur lit le texte en faisant défiler les planches les unes après les autres sous les yeux ébahis des spectateurs… et la magie opère ! .
EVS du Foirail 57 route de la Métairie Bouglon 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 87 12 74 evs.lefoirail@gmail.com
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English : Kamishibaï (théâtre de papier) contes
L’événement Kamishibaï (théâtre de papier) contes Bouglon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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