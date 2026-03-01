Kara’Créa Salon de loisirs créatifs Fontenay-le-Comte

Kara’Créa Salon de loisirs créatifs

3e édition du salon !

Pour cette 3 ème édition du salon Karacréa une quarantaine d’ ateliers seront proposés couture pour les débutant, cours de crochet, découverte de la laine feutrée, aquarelle, suncatchers , création de carte pop-up mais aussi massage.. Il y en aura pour tout le monde !

Innovation cette année la découverte de la gravure sur gomme avec une créatrice et 3 ateliers de scrapbooking.

Enfin nouveauté également des ateliers enfants seront proposés le dimanche matin. Des créateurs et un vide-atelier seront aussi présents.

Comme d’habitude ce salon aura pour partenaire le magasin Tissu Telor.

Entrée gratuite

Ateliers payants (réservation conseillée)

Infos et réservation au 06 76 37 18 74 ou 06 89 27 12 06 .

14 allée du Puits Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire sandrine.kabala@wanadoo.fr

