Karaïoké, Cinéma Alice Guy, Bobigny
Karaïoké, Cinéma Alice Guy, Bobigny samedi 3 octobre 2026.
Karaïoké Samedi 3 octobre, 20h00 Cinéma Alice Guy Seine-Saint-Denis
4 à 7 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:00:00+02:00
Conférence Karaoké autour des stands de la chanson raï en France
Après avoir enflammé Paris, Marseille, Lille et Toulouse, le Karaïoké fait ses débuts en Seine Saint Denis pour la soirée de l’année !
Venez nombreux danser et chanter sur les standards de la chanson Raï en France en arabe ou en français !
De Cheb Khaled à Faudel, en passant par Cheb Mami ou Fadela et Sahraoui, vous pourrez pousser la chansonnette sur scène ou dans la foule grâce à notre écran géant ! Une soirée animée par l’historienne – ambianceuse Naïma Yahi, spécialiste des cultures de l’exil et la diva raï and rock Samira Brahmia pour une soirée dont vous êtes la star !
Cinéma Alice Guy 24 Rue Aretha Franklin, 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Conférence Karaoké autour des stands de la chanson raï en France
©Maison Carrée
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