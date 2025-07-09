Karaodance Abbeville

Informations pratiques

Abbeville

Karaodance

rue du moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:30:00

fin : 2027-01-22

Date(s) :

2027-01-22

Collectif Ès

Karaodance est une pièce hybride immersive, à la charnière entre une fête et un spectacle à 360 degrés. Vidéomaton, podium, dressroom, clips originaux, performance… Karaodance entraîne la foule dans un mouvement de joie, vers un élan de danse décomplexée sur des tubes à chanter. Le Karaodance ou des playlists à danser pour délivrer l’énergie de l’instant T ! Un équipement sonore, un écran, des clips originaux pour plonger dans une mise en scène de soi-même le temps d’une chanson. Prenons la liberté de partager nos mouvements, de dévoiler nos idées physiques, de créer nos propres performances en live. Le Karaodance est un spectacle hybride, un mouvement collectif de toutes et tous et pour toutes et tous.

We are all performers !

Collectif Ès

Karaodance est une pièce hybride immersive, à la charnière entre une fête et un spectacle à 360 degrés. Vidéomaton, podium, dressroom, clips originaux, performance… Karaodance entraîne la foule dans un mouvement de joie, vers un élan de danse décomplexée sur des tubes à chanter. Le Karaodance ou des playlists à danser pour délivrer l’énergie de l’instant T ! Un équipement sonore, un écran, des clips originaux pour plonger dans une mise en scène de soi-même le temps d’une chanson. Prenons la liberté de partager nos mouvements, de dévoiler nos idées physiques, de créer nos propres performances en live. Le Karaodance est un spectacle hybride, un mouvement collectif de toutes et tous et pour toutes et tous.

We are all performers ! .

rue du moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 2 22 20 26 80

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English :

Collectif Ès

Karaodance is an immersive hybrid piece, somewhere between a party and a 360-degree show. Video booth, podium, dressroom, original clips, performance… Karaodance takes the crowd on a joyous journey of uninhibited dancing to sing-along hits. Karaodance or dance playlists to deliver the energy of the moment! A sound system, a screen, original clips to immerse you in a staging of yourself for the duration of a song. Let’s take the liberty of sharing our movements, revealing our physical ideas, and creating our own live performances. Karaodance is a hybrid show, a collective movement by everyone and for everyone.

We are all performers!

L’événement Karaodance Abbeville a été mis à jour le 2025-07-09 par OT DE LA BAIE DE SOMME