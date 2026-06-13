Karaoké Spice Games Avallon

Avallon

Karaoké

Spice Games 22 Rue des Prés Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-12 2026-08-09

Karaoké. .

Spice Games 22 Rue des Prés Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 77 27 20

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English : Karaoké

L’événement Karaoké Avallon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay