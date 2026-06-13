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Karaoké Spice Games Avallon

Karaoké Spice Games Avallon dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Spice Games

Adresse : 22 Rue des Prés

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Avallon

Karaoké

Spice Games 22 Rue des Prés Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09

Karaoké.   .

Spice Games 22 Rue des Prés Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 77 27 20 

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English : Karaoké

L’événement Karaoké Avallon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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