Karaoké Spice Games Avallon
Karaoké Spice Games Avallon dimanche 12 juillet 2026.
Avallon
Karaoké
Spice Games 22 Rue des Prés Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-12 2026-08-09
Karaoké. .
Spice Games 22 Rue des Prés Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 77 27 20
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English : Karaoké
L’événement Karaoké Avallon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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