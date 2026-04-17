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Visite Jardins terrasses Plantes à soigner, plantes à croquer Jardins Terrasses Avallon

Visite Jardins terrasses Plantes à soigner, plantes à croquer Jardins Terrasses Avallon

Visite Jardins terrasses Plantes à soigner, plantes à croquer Jardins Terrasses Avallon dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : Jardins Terrasses

Adresse : 37 Grande Rue Aristide Briant

Ville : 89200 Avallon

Département : Yonne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Avallon

Visite Jardins terrasses Plantes à soigner, plantes à croquer

Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-21 2026-08-16

Tous l’été, les bénévoles de l’association Traverses se relaient pour vous faire découvrir les jardins en terrasses de l’association. Dominique Verrier-Compain vous révèlera des secrets de plantes médicinales et sauvages.

Rendez-vous devant la mairie d’Avallon. Durée environ 1h30.

Visite en extérieur, dénivelé et nombreux escaliers. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.
Les enfants sont les bienvenus, sous la responsabilité attentive de leurs parents. En cas de chaleur, prévoir un chapeau et de l’eau.   .

Jardins Terrasses 37 Grande Rue Aristide Briant Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   collegiale.traverses@gmail.com

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English : Visite Jardins terrasses Plantes à soigner, plantes à croquer

L’événement Visite Jardins terrasses Plantes à soigner, plantes à croquer Avallon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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