Soirée Philip Catherine Terrasses du Bel Air Avallon

Avallon

Soirée Philip Catherine

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Né à Londres en d’une mère anglaise et d’un père belge, Philip CATHERINE est une légende vivante du jazz européen, l’un des guitaristes les plus singuliers et respectés de sa génération. Né à Londres et grandi à Bruxelles, il s’impose dès les années 1970 comme une voix essentielle de la guitare jazz, développant un style immédiatement reconnaissable lyrique, aérien, chaleureux et profondément humain, toujours au service de l’émotion. Compagnon de route de Lou BENETT, Chet BAKER, Dexter GORDON, Larry CORYELL, Stéphane GRAPELLI, Charles MINGUS ou Toots THIELEMANS, Didier LOCKWOOD, Jean-Luc PONTY, Philippe ESCOUDÉ, ou Niels-Henning ØRSTED PEDERSEN, Philip traverse les décennies avec une élégance rare, alliant exigence artistique et grande liberté, une influence incontestable sur le jazz contemporain européen.

Sa musique, subtile et accessible, mêle swing et poésie sonore, touchant bien au-delà du cercle des seuls amateurs de jazz. Philip a enregistré plus de 20 albums sous son nom. Ia reçu de nombreuses distinctions majeures le prix BIRD du North Sea Jazz Festival (aux côtés de Stan GETZ), le Django d’Or comme meilleur artiste de jazz européen, ainsi que les ZAMU Awards (Lifetime Achievement et Meilleur musicien). Le Conservatoire d’Anvers lui a décerné le titre de Maestro Honoris Causa, attribué auparavant à des figures comme Toots THIELEMANS. En 2016, il a été sacré Meilleur guitariste international aux ECHO Jazz Awards à Hambourg.

À ses côtés, Bart De NOLF, pilier de la contrebasse européenne, apporte profondeur et respiration. Initié au jazz par John CLAYTON et lauréat de plusieurs premiers prix, il rejoint le BRT Jazz Orkest, accompagnant de grands solistes internationaux. Pédagogue reconnu, il enseigne au Conservatoire royal de Bruxelles et en dirige le département jazz. Il a collaboré avec de nombreuses figures du jazz et de la pop, dont Philip CATHERINE, Toots THIELEMANS (pendant 17 ans), Mal WALDRON, Shirley BASSEY ou VAJA CON DIOS. Il joue aussi depuis 2004 avec le chanteur ADAMO. Membre du Brussels Jazz Orchestra depuis 2018, il a participé à de très nombreux enregistrements.

Le trio est complété par Nicola ANDRIOLI est un pianiste italien naviguant entre jazz et musique classique, avec une spécialisation remarquée dans le répertoire de Maurice Ravel. Formé dans de grands conservatoires en Italie, à Paris et à Bruxelles, il a étudié auprès de figures majeures du jazz international.

Compositeur et arrangeur, son langage musical mêle improvisation, écriture et influences multiples. Très actif sur la scène européenne, il a partagé la scène avec Philip CATHERINE, Toots THIELEMANS, Archie SHEP, Joshua REDMAN ou Richard GALLIANO. Il a enregistré plus de 35 albums, dont 7 sous son nom, et mène de nombreux projets personnels. Installé à Bruxelles depuis 2009, il est aujourd’hui une figure reconnue du jazz contemporain européen.

Le 11 juillet, c’est depuis Bruxelles que le PIANO TRIO CATHERINE viendra partager une musique vivante, généreuse et profondément humaine — une soirée à vivre pleinement, ouverte à tous, où l’émotion et le plaisir de l’écoute prennent toute leur place. Un moment suspendu, porté par un sens du dialogue musical exceptionnel. .

Terrasses du Bel Air 1 Rue Basse du Rempart Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 04 02 40

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English : Soirée Philip Catherine

L’événement Soirée Philip Catherine Avallon a été mis à jour le 2026-02-27 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)