Murmuration RHAPSODES La Tannerie Ateliers Avallon

Informations pratiques

Avallon

Murmuration RHAPSODES

La Tannerie Ateliers 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.

Créations à 4 mains avec Anne Procoudine-Gorsky et Nathalie Prats. .

La Tannerie Ateliers 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Murmuration RHAPSODES

L’événement Murmuration RHAPSODES Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay