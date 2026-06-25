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AGENDA · Avallon

Murmuration RHAPSODES La Tannerie Ateliers Avallon

dimanche 12 juillet 2026 · La Tannerie Ateliers · Avallon

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
La Tannerie Ateliers
Adresse
12 Rue Saint-Martin
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

Murmuration RHAPSODES

La Tannerie Ateliers 12 Rue Saint-Martin Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Murmuration, propose cette année d’interroger le vivant à travers le prisme du design territorial et du design des communs, en considérant les animaux comme des co-acteurs des territoires.
Créations à 4 mains avec Anne Procoudine-Gorsky et Nathalie Prats.   .

La Tannerie Ateliers 12 Rue Saint-Martin Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Murmuration RHAPSODES

L’événement Murmuration RHAPSODES Avallon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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