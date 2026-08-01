Karaoké Restaurant Le Champenois Champagne
samedi 22 août 2026 · Restaurant Le Champenois · Champagne
Informations pratiques
Champagne
Karaoké
Restaurant Le Champenois 2 place de la Fontaine Champagne Ardèche
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Karaoké sur réservation, en extérieur ou intérieur selon la météo. Restauration simple disponible avec pizzas, pinsas, wraps et salades composées. Petite carte de boissons* incluant bière pression, vins et softs. Uniquement sur réservation.
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Restaurant Le Champenois 2 place de la Fontaine Champagne 07340 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 98 71 68 lechampenoisgd@gmail.com
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English :
Karaoke by reservation, outdoors or indoors depending on the weather. Light meals available, including pizzas, pinas, wraps, and mixed salads. A small drink menu* featuring draft beer, wine, and soft drinks. By reservation only.
L’événement Karaoké Champagne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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