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Karaoké dansant, Salle Maurice-André, Alès

dimanche 20 septembre 2026 · Salle Maurice-André · Alès

Karaoké dansant, Salle Maurice-André, Alès

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle Maurice-André
Adresse
92b rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
10 € (1 conso offerte)

Karaoké dansant Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle Maurice-André Gard

10 € (1 conso offerte)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Salle Maurice-André 92b rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 07 89 71 »}]
Organisé par l’association Les Tamalous. Karaoke Danse

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