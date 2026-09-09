AGENDA · Alès
Karaoké dansant, Salle Maurice-André, Alès
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Maurice-André · Alès
Informations pratiques
Karaoké dansant Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle Maurice-André Gard
10 € (1 conso offerte)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Salle Maurice-André 92b rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 61 07 89 71 »}]
Organisé par l’association Les Tamalous. Karaoke Danse
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