Karaoke et présentation des Mordus du manga 2026 ! Médiathèque Virginia Woolf Paris
Karaoke et présentation des Mordus du manga 2026 ! Médiathèque Virginia Woolf Paris samedi 12 septembre 2026.
Découvrez les 3 sélections du Prix des Mordus du Manga (7-11 ans / 12-15 ans / 16 ans et +).
Et votez pour vos titres préférés jusqu’en décembre !
À savoir : Tout votant se verra remercié par
l’attribution d’un bon de lecture d’une heure au Manga Café, situé au 9
rue Primo Lévi dans le 13e arrondissement.
Venez découvrir la nouvelle sélection, chanter sur vos musiques spécial anime, et profiter d’un moment convivial.
Ambiance garantie pour tous les passionnés !
Le samedi 12 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:30:00+02:00
Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris
+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR
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