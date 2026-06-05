Karaoke et présentation des Mordus du manga 2026 ! Médiathèque Virginia Woolf Paris

Découvrez les 3 sélections du Prix des Mordus du Manga (7-11 ans / 12-15 ans / 16 ans et +).

Et votez pour vos titres préférés jusqu’en décembre !

À savoir : Tout votant se verra remercié par

l’attribution d’un bon de lecture d’une heure au Manga Café, situé au 9

rue Primo Lévi dans le 13e arrondissement.

Venez découvrir la nouvelle sélection, chanter sur vos musiques spécial anime, et profiter d’un moment convivial.

Ambiance garantie pour tous les passionnés !

Le samedi 12 septembre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:30:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Médiathèque Virginia Woolf et trouvez le meilleur itinéraire

