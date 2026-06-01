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Karaoké géant Château-Chinon (Ville)

Karaoké géant Château-Chinon (Ville) samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place Notre Dame

Ville : 58120 Château-Chinon (Ville)

Département : Nièvre

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Château-Chinon (Ville)

Karaoké géant

Place Notre Dame Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Karaoké géant à Château-Chinon à partir de 17h Place Notre Dame. Avec les gars d’Arleuf puis Vincent Cournède.   .

Place Notre Dame Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 13 74 92  comitefeteschateau@gmail.com

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English : Karaoké géant

L’événement Karaoké géant Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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