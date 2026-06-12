Rencontre Daniel Goldenberg Le Gout des Mots Château-Chinon (Ville)

Château-Chinon (Ville)

Rencontre Daniel Goldenberg

Le Gout des Mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11 18:59:00

Date(s) :

2026-07-11

Rencontre avec Daniel Goldenberg pour son roman Le Roi Salomon un roman libre imprévisible qui traite en biais de l’actualité. Daniel Goldenberg est entre autres connu pour son roman Le triporteur de Belville, adapté à l’écran, et comme scénariste d’une série qui a marqué son époque Papa Poule . La rencontre est prévue au Goût des mots à 16h, sera suivie d’une dédicace et d’un apéritif offert par la librairie. .

Le Gout des Mots 12 Boulevard de la République Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté veronique@legoutdesmots.fr

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English : Rencontre Daniel Goldenberg

L’événement Rencontre Daniel Goldenberg Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-06-12 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)