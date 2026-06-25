Karaoké géant Mairie du 11e arrondissement PARIS

Le temps d’une soirée, la cour de la mairie se transforme en scène ouverte pour un grand karaoké convivial. En solo, en duo, entre ami·es ou en famille, venez interpréter vos chansons préférées et partager un moment festif avec les habitantes et habitants du 11e. Nul besoin de savoir chanter : l’essentiel est de participer, de s’amuser et de donner de la voix !

Pas besoin d’être une star de la chanson pour faire le spectacle ! Venez pousser la chansonnette dans une ambiance chaleureuse et festive, où le plaisir de chanter ensemble est la seule règle.

Le samedi 25 juillet 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Accès libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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