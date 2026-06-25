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Karaoké géant Mairie du 11e arrondissement PARIS

Karaoké géant Mairie du 11e arrondissement PARIS

Karaoké géant Mairie du 11e arrondissement PARIS samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Mairie du 11e arrondissement

Adresse : 12 Place Léon Blum

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : <p>Accès libre </p>

Le temps d’une soirée, la cour de la mairie se transforme en scène ouverte pour un grand karaoké convivial. En solo, en duo, entre ami·es ou en famille, venez interpréter vos chansons préférées et partager un moment festif avec les habitantes et habitants du 11e. Nul besoin de savoir chanter : l’essentiel est de participer, de s’amuser et de donner de la voix !

Pas besoin d’être une star de la chanson pour faire le spectacle ! Venez pousser la chansonnette dans une ambiance chaleureuse et festive, où le plaisir de chanter ensemble est la seule règle.
Le samedi 25 juillet 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Accès libre 

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-25T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-26T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-25T19:00:00+02:00_2026-07-25T21:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum  75011 PARIS
+33155283590


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