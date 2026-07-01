Karaoké Live Fever!, Le Bistrot de St So, Lille
mercredi 8 juillet 2026 · Le Bistrot de St So · Lille
Informations pratiques
Karaoké Live Fever! Mercredi 8 juillet, 20h00 Le Bistrot de St So Nord
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:30:00+02:00
MERCREDI 8 JUILLET
→ KARAOKÉ LIVE FEVER
20H / GRATUIT
Restauration sur place 19h-22h
Karaoké : 20h
Ici, on ne vient pas seulement danser…
On vient chanter avec un vrai groupe live.
Grâce à un QR code, les participants accèdent à une playlist de +300 chansons, s’inscrivent en quelques secondes… et montent sur scène pour interpréter leur titre accompagnés par les musiciens.
Au programme : valse, pop, jazz, rock, tubes d’hier et d’aujourd’hui…
De quoi faire vibrer toutes les générations !
Consultez le catalogue de titres juste ici : https://www.civoapps.com/karaoke-live/
Côté miam miam, le snack ShiiFooMii sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.
Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur
17 Bd JB Lebas – Lille
Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille
À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.
Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« link »: « https://www.civoapps.com/karaoke-live/ »}]
Chante sur scène avec un vrai groupe !
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