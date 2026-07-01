Karaoké Live Fever!, Le Bistrot de St So, Lille

Informations pratiques

Karaoké Live Fever! Mercredi 8 juillet, 20h00 Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-08T20:00:00+02:00 – 2026-07-08T23:30:00+02:00

MERCREDI 8 JUILLET

→ KARAOKÉ LIVE FEVER

20H / GRATUIT

Restauration sur place 19h-22h

Karaoké : 20h

Ici, on ne vient pas seulement danser…

On vient chanter avec un vrai groupe live.

Grâce à un QR code, les participants accèdent à une playlist de +300 chansons, s’inscrivent en quelques secondes… et montent sur scène pour interpréter leur titre accompagnés par les musiciens.

Au programme : valse, pop, jazz, rock, tubes d’hier et d’aujourd’hui…

De quoi faire vibrer toutes les générations !

Consultez le catalogue de titres juste ici : https://www.civoapps.com/karaoke-live/

Côté miam miam, le snack ShiiFooMii sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« link »: « https://www.civoapps.com/karaoke-live/ »}]

Chante sur scène avec un vrai groupe !