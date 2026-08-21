Karaoking, L’Estaminet – Café Culture, Magny-les-Hameaux

Informations pratiques

Karaoking Vendredi 29 janvier 2027, 20h00 L’Estaminet – Café Culture Yvelines

Tout public /

Gratuit /

Ouverture de la billetterie en septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-29T20:00:00+01:00 – 2027-01-29T23:00:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:00:00+01:00 – 2027-01-29T23:00:00+01:00

Le Collectif Mosaïk s’empare à nouveau de la scène pour vous offrir l’expérience ultime du concert live dont vous êtes le héros.

Choisissez votre titre parmi 120 morceaux, montez sur scène et laissez-vous porter par un groupe de musiciens professionnels et nos deux maîtresses de cérémonie de choc, la Marquise et la Duchesse. Un vrai moment de complicité, de rires et de chant à partager tous ensemble !!!

Gota : clavier, Julien Fromont : guitare, Jean-Pierre Adriaenssens : basse, David Pouradier Duteil : batterie, Michelle Renard & Blandine Boehm : animation et chœurs.

L’Estaminet sera ouvert dès 19h30 pour vous restaurer (planches au bénéfice des associations partenaires).

L’Estaminet – Café Culture Avenue De Chevincourt 78114 Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France 01 30 23 44 28 https://magny-les-hameaux.fr/espace-culture

Le KaraoKing est de retour après une première édition mémorable ! Soirée Sur les planches !