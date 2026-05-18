Karnag(e) Festival Boulevard de la Base Nautique Carnac
Karnag(e) Festival Boulevard de la Base Nautique Carnac dimanche 28 juin 2026.
Carnac
Karnag(e) Festival
Boulevard de la Base Nautique Base Est Carnac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Karnag(e) Street Food et Vins Naturels est un nouveau festival conçu par l’équipe du restaurant Itsasoa, qui se tiendra le dimanche 28 et le lundi 29 juin à Carnac.
L’événement a pour ambition de réunir chefs et vignerons autour d’un moment de partage, de découverte et de valorisation des savoir-faire culinaires et viticoles dans une ambiance festive et décontractée.
Pensé comme un rendez-vous convivial et accessible, Karnag(e) a à cœur de rendre possible la rencontre entre chefs, vignerons et public aux prémices de la saison estivale.
– Pour la faim 8 chefs de la Street Food à 8€
– Pour la soif 15 vignerons (et +) naturels verre à 4€ (consigne verre à vin 5€)
– Concerts live
– Moyen de paiement Jeton à 4€ l’unité à acheter sur place en espèces ou CB
– Horaires 12h-00 Dim. 28/06 et 12h-18h Lun. 29/06 (19h repas sur résa) .
Boulevard de la Base Nautique Base Est Carnac 56340 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Karnag(e) Festival Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC
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