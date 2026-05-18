Karnag(e) Festival Boulevard de la Base Nautique Carnac

Carnac

Karnag(e) Festival

Boulevard de la Base Nautique Base Est Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Karnag(e) Street Food et Vins Naturels est un nouveau festival conçu par l’équipe du restaurant Itsasoa, qui se tiendra le dimanche 28 et le lundi 29 juin à Carnac.

L’événement a pour ambition de réunir chefs et vignerons autour d’un moment de partage, de découverte et de valorisation des savoir-faire culinaires et viticoles dans une ambiance festive et décontractée.

Pensé comme un rendez-vous convivial et accessible, Karnag(e) a à cœur de rendre possible la rencontre entre chefs, vignerons et public aux prémices de la saison estivale.

– Pour la faim 8 chefs de la Street Food à 8€

– Pour la soif 15 vignerons (et +) naturels verre à 4€ (consigne verre à vin 5€)

– Concerts live

– Moyen de paiement Jeton à 4€ l’unité à acheter sur place en espèces ou CB

– Horaires 12h-00 Dim. 28/06 et 12h-18h Lun. 29/06 (19h repas sur résa) .

Boulevard de la Base Nautique Base Est Carnac 56340 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Karnag(e) Festival Carnac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT DE CARNAC