Kartcross Trophée Sud Est Aurel
Kartcross Trophée Sud Est Aurel samedi 9 mai 2026.
Aurel
Kartcross Trophée Sud Est
Auberet Tout Terrain Aurel Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
L’Auberet Tout Terrain, club mythique et sportif d’Aurel, vous donne rendez-vous le samedi 9 et dimanche 10 mai pour l’épreuve du Trophée Sud-Est Ufolep de Kartcross comptant pour la saison 2026. Nouveau ! les SSV débarquent !
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Auberet Tout Terrain Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 79 73 18
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English :
Auberet Tout Terrain, Aurel?s legendary sports club, looks forward to seeing you on Saturday May 9 and Sunday May 10 for the Trophée Sud-Est Ufolep de Kartcross event of the 2026 season. New! SSVs are here!
L’événement Kartcross Trophée Sud Est Aurel a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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