Aurel

Kartcross Trophée Sud Est

Auberet Tout Terrain Aurel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

L’Auberet Tout Terrain, club mythique et sportif d’Aurel, vous donne rendez-vous le samedi 9 et dimanche 10 mai pour l’épreuve du Trophée Sud-Est Ufolep de Kartcross comptant pour la saison 2026. Nouveau ! les SSV débarquent !

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Auberet Tout Terrain Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 79 73 18

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English :

Auberet Tout Terrain, Aurel?s legendary sports club, looks forward to seeing you on Saturday May 9 and Sunday May 10 for the Trophée Sud-Est Ufolep de Kartcross event of the 2026 season. New! SSVs are here!

L’événement Kartcross Trophée Sud Est Aurel a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme