Kathak duo – Vaishali Panwar et Isabelle Anna Théâtre Mandapa Paris

Informations pratiques

Vaishali Panwar est une chorégraphe, interprète, enseignante et éducatrice culturelle de Kathak basée à Toronto, spécialisée dans la tradition Jaipur Gharana de la danse classique indienne du Nord. Formée auprès de Smt. Geetanjali Lal et Pandit Rajendra Gangani, elle s’appuie sur près de trois décennies de pratique artistique, alliant une formation classique rigoureuse à un engagement en faveur de l’innovation, de l’éducation et des échanges culturels.

Avec son mari et collaborateur artistique, Hemant Panwar, elle consacre son travail à la promotion du Kathak et des arts classiques hindoustani à travers des spectacles, des chorégraphies, l’enseignement et l’engagement communautaire, au Canada comme à l’international.

Ses contributions ont été saluées par de nombreuses distinctions, dont :

le Prix Art et Culture (Chambre de commerce hindoue du Canada),

le Prix des Femmes de mérite (Dancing Damsels),

le Prix d’excellence culturelle (Association du Rajasthan d’Amérique du Nord),

ainsi que le prestigieux titre de Singar Mani (Sur Singar Samsad, Mumbai).

Elle est cofondatrice et directrice artistique de Panwar Music and Dance Productions, à travers laquelle elle a créé et présenté de nombreuses œuvres originales, dont des drames dansés et des projets interdisciplinaires comme Rajasthan Calling, Hesperus 1838, Colours of Kathak and Flamenco et Poorvaj. Ses productions complètes, telles que Krishna, Ramleela et Shakuntalam, ont été largement diffusées dans les grandes salles du Canada et sont reconnues pour leur envergure, leur profondeur narrative et leur interprétation créative des thèmes classiques.

Son travail chorégraphique marie le vocabulaire traditionnel du Kathak avec une narration théâtrale, explorant souvent des thèmes comme la nature, les saisons, l’amour et l’histoire. En tant qu’enseignante expérimentée et fondatrice de Panwar Academy, elle a développé des programmes de formation et de sensibilisation pour les enfants, les jeunes et les adultes. Vaishali a également dirigé des initiatives Artiste en résidence dans les écoles et de nombreux ateliers communautaires dans la région du Grand Toronto.

À travers sa pratique artistique, Vaishali cherche à rendre la danse classique sud-asiatique plus accessible, tout en favorisant une connexion émotionnelle, une prise de conscience culturelle et un engagement intergénérationnel. Elle continue d’inspirer de nouvelles générations de danseurs par ses performances, son mentorat et ses collaborations interculturelles innovantes.

Par ses explorations artistiques et ses conférences, elle établit des liens entre les textes historiques et le monde contemporain, montrant comment l’art sacré indien du Kathak peut guider le public vers la guérison, l’harmonie et la libération émotionnelle.

D’abord formée par Sharmila Sharma depuis 1998, puis boursière des gouvernements français et indien, Isabelle Anna devient la disciple du maître Jaikishan Maharaj à New Delhi où elle obtient en 2006 le diplôme d’Études Supérieures à l’Institution Kathak Kendra, études complétées du chant, tabla et yoga.

Ses neuf années en Inde se sont partagées entre de nombreux récitals traditionnels et ses propres créations chorégraphiques, fruits de ses recherches sur les sources du Kathak.

Rare occidentale labellisée par le gouvernement indien, elle fonde sa compagnie, Kaléidans’Scop en 2007 et se produit régulièrement, en solo ou avec Deepak Maharaj et en avril 2012 au Musée Guimet avec Anuj Mishra.

Très jeune, attirée par la pédagogie, elle enseigne le Kathak à l’École Française de New Delhi, et collabore à des projets pédagogiques.

Vaishali Panwar est une chorégraphe spécialisée dans la tradition Jaipur Gharana de la danse classique indienne du Nord. Elle s’appuie sur près de trois décennies de pratique artistique.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 20h30 à 22h00

payant plein tarif : 20 EUR

tarif enfant : 10 EUR

tarif réduit : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T20:30:00+02:00_2026-09-18T22:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/events/1407054988243418/ https://www.facebook.com/events/1407054988243418/



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