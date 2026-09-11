Kathakali – Les Antagonismes féminins, Le Mandapa, Paris

Informations pratiques

Kathakali – Les Antagonismes féminins Samedi 19 septembre, 18h30 Le Mandapa Paris

limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Projection d’une captation réalisé le 3 avril 2015 au Musée Guimet, dans le cadre d’une tournée de théâtre Kathakali organisé par le Mandapa, avec le soutien de l’ICCR et de l’Ambassade de l’Inde.

Cette pièce relate un épisode du Bhagavata Purana mettant en scène le personnage de Nakratundi, joué par l’acteur Nellyode Vasu Namboodiri (décédé en 2021), spécialisé dans les caractères tamasiques du Kathakali : les Thadi et Kari, généralement obscurs et aux tendances malignes.

Le Mandapa 6 rue Wurtz 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 01 45 89 99 00 https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.instagram.com/theatre.mandapa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MWg3NXI1NWxrbXFiZQ==;https://www.facebook.com/share/1CMyUYegLv/;https://www.youtube.com/@TheatreMandapa/featured [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 89 99 00 »}, {« type »: « email », « value »: « lemandapa@gmail.com »}, {« owner »: {« uid »: 7358916, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-07-22T12:51:51.506Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « lemandapa@gmail.com », « response »: {« passId »: 429140189, « isPending »: false, « addressId »: 7316}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « EVENEMENT_CINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:51:51.234Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2471919, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:51:51.331Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 478835475, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 100, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789835400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-07-22T12:51:51.506Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/429140189 »}] Le Mandapa, petit lieu atypique et incontournable des cultures et traditions du monde depuis 1975 (musiques, danses, contes, pour le jeune et le tout public), célébrera ses 50 ans tout au long de la saison 25-26 à travers 50 cultures qui ont marqué l’histoire du lieu. Métro Glacière (ligne 6)

Projection de #Kathakali – Les Antagonismes féminins#

© Mandapa