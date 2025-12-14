Katy Perry Festival de Nîmes [COMPLET] boulevard des arènes Nîmes

Katy Perry Festival de Nîmes [COMPLET]

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 90 – 90 – 156 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Icône mondiale de la pop, Katy Perry fera escale aux Arènes de Nîmes dans le cadre de The Lifetimes Tour l’été prochain !

.

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Global pop icon Katy Perry will be stopping off at the Arènes de Nîmes as part of The Lifetimes Tour next summer!

L’événement Katy Perry Festival de Nîmes [COMPLET] Nîmes a été mis à jour le 2026-03-06 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes