Katy Pique : jeu et inclusion à l’école (Forum Mairie 19e) Mairie du 19e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité et de l’Inclusion, l’association ATFAL anime un atelier de découverte du jeu Katy Pique, son outil ludo-pédagogique de sensibilisation à l’autisme et à la neurodiversité, à destination des enfants, familles et professionnels.

Cet atelier s’inscrit dans un forum plus large dédié à l’accompagnement et à l’inclusion scolaire, organisé par la mairie du 19e arrondissement. L’occasion de découvrir comment le jeu peut ouvrir un dialogue autour des différences, sans étiquette ni approche clinique — dans une démarche de sensibilisation par le vécu et le partage.

ATFAL anime le jeu Katy Pique lors du forum accompagnement et inclusion scolaire, mairie du 19e.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

https://forms.gle/KR6XMhYk4TwNN2Wc8

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T14:00:00+02:00_2026-09-23T16:00:00+02:00

Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Roger Madec 75019 PARIS

contact.atfal.association@gmail.com



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