KELLY REICHARDT EN 2 FILMS, Gare saint Sauveur, Lille

KELLY REICHARDT EN 2 FILMS Dimanche 8 mars, 15h00, 16h30 Gare saint Sauveur Nord

De film en film, Kelly Reichardt repousse les frontières des genres traditionnels. Son cinéma, centré sur des thèmes sociaux, politiques et humains, dépeint l’Amérique en explorant ses contradictions et son histoire.

15H

WENDY ET LUCY avec Michelle Williams, Will Patton, Will Oldham

VOSTFR – USA – 2009 – 1h20

Wendy, accompagnée de son chien Lucy, a pris la route de l’Alaska dans l’espoir de trouver un petit boulot et commencer une nouvelle vie. Lorsque sa voiture tombe en panne dans une petite ville de l’Oregon…

16H30

CERTAINES FEMMES avec Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern

VOSTFR – USA – 2017 – 1h47

Quatre femmes font face aux circonstances et aux challenges de leurs vies respectives dans une petite ville du Montana, chacune s’efforçant à sa façon de s’accomplir.

Gare saint Sauveur Gare Saint Sauveur Lille

Lumière sur une figure majeure du cinéma indépendant américain, encensée par la critique et portée par un public fidèle.

