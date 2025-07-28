Kendal after électro Opéra de Limoges Limoges

Kendal after électro Opéra de Limoges

48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-13

Le DJ exprime son talent dans l’univers de l’Italo Disco, version contemporaine. Kendal mélange l’Italo avec l’EBM, la transe et la synth‑wave. Il a l’art de confronter euphorie et nostalgie sur le dancefloor !

En collaboration avec la Fédération Hiero Limoges.

> Durée environ 2h. .

