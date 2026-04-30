Plongez dans l’esprit de Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï !

Lors de cet événement, vous aurez l’opportunité de vivre une expérience unique et immersive des techniques de Musashi, guidé par le Sensei Jorge Kishikawa, Menkyo Kaiden de l’école Hyoho Niten Ichi Ryū.

Cet atelier s’adresse à tous les niveaux, que vous soyez débutant en arts martiaux ou déjà engagé sur cette voie.

Au-delà des techniques fascinantes de maniement du katana, vous découvrirez comment ces savoirs ancestraux peuvent renforcer votre état d’esprit et votre résilience dans la vie moderne.

Qui peut participer ? De quoi avez-vous besoin ?

Âge minimum : En raison de la nature de l’atelier, la participation est réservée aux personnes de plus de 18 ans. Si vous avez moins de 18 ans et souhaitez participer, veuillez nous contacter directement (voir « Contactez-nous » ci-dessous) afin d’évaluer votre situation.

(En raison du nombre élevé de participants attendu, du matériel pourra être prêté aux premiers inscrits. Merci de nous contacter à l’avance pour plus d’informations.)

sensei kishikawa ; Crédits : niten

Sensei Jorge Kishikawa

À propos du Sensei Jorge Kishikawa

Le Sensei Jorge Kishikawa est le fondateur de l’Institut Niten. Fort de plus d’un demi-siècle d’expérience en kenjutsu et en culture samouraï, il apporte à cet atelier un savoir profond et particulièrement enrichissant.

Il est Menkyo Kaiden (Grand Maître – plus haut degré) de l’école Hyoho Niten Ichi Ryū et Shihan (représentant officiel) de la 10ᵉ génération de cette tradition. Sa passion et sa capacité à transmettre les enseignements sont incomparables. Sa méthode relie la sagesse ancestrale à des applications concrètes dans la vie moderne, faisant de cet atelier une expérience non seulement captivante, mais aussi profondément inspirante.

Le Sensei Kishikawa a également obtenu le titre de Shidosha (enseignant officiel du style) dans plusieurs écoles traditionnelles d’arts martiaux fondées par des samouraïs, notamment :

Hyoho Niten Ichi Ryū , de Miyamoto Musashi, auteur du Livre des Cinq Anneaux.

, de Miyamoto Musashi, auteur du Livre des Cinq Anneaux. Suio Ryū Iaikenpō , popularisé par le roman graphique Lone Wolf and Cub.

, popularisé par le roman graphique Lone Wolf and Cub. Shindō Musō Ryū Jōjutsu , créé par Musō Gonnosuke Katsuyoshi.

, créé par Musō Gonnosuke Katsuyoshi. Tenshin Shōden Katori Shintō Ryū , fondé par Iizasa Chōisai Ienao il y a plus de 700 ans.

, fondé par Iizasa Chōisai Ienao il y a plus de 700 ans. Ishin Ryū Kusarigamajutsu (art de la chaîne et de la faucille).

(art de la chaîne et de la faucille). Ikkaku Ryū Jittejutsu .

. Uchida Ryū Tanjōjutsu .

. Nitō Shinkage Ryū Kusarigamajutsu .

. Kasumi Shintō Ryū Kenjutsu .

. Hōjōjutsu .

. Battōdō.

Par ailleurs, il est Maître de Kendō, ayant obtenu le 7ᵉ Dan Kyōshi avec l’approbation unanime d’un jury composé de maîtres japonais.

Entre les mains du Sensei Kishikawa, l’épée cesse d’être une simple arme pour devenir un outil capable d’éveiller la passion et la détermination dans le cœur de ceux qui la manient.

Découvrez les techniques de Musashi de manière immersive lors de cet atelier d’une journée, animé par le Menkyo Kaiden Sensei J. Kishikawa.

Le samedi 23 mai 2026

de 11h00 à 17h00

payant

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T14:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T17:00:00+02:00

gymnase Watteau UFR site Lacretelle, 1 rue Lacretelle 75015 paris

https://www.eventbrite.com.br/e/billets-kenjutsu-musashi-workshop-tradition-samurai-paris-1980206191023 +56966276126



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