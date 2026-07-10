Kenleur Tour Crach
jeudi 13 août 2026 · Crach
Informations pratiques
Crach
Kenleur Tour
Parc les chênes Crach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 23:59:00
Date(s) :
2026-08-13
Kenleur Tour festival culturel breton itinérant
Cet été, laissez-vous embarquer à bord de la scène mobile Kermaji pour des rencontres festives et gratuites autour de la culture bretonne dans des lieux d’exception.
Festoù-noz, apéro-concerts, spectacles de rue, initiations… Échauffez vos petits doigts, vérifiez le programme, étirez vos zygomatiques, et en avant la musique !
Toutes les étapes du Kenleur Tour sont gratuites et ouvertes à tous les connaisseurs comme les curieux !
Étape portée par la mairie de Crac’h
19h 20h30
André / Chiappalo (Bal familial)
20h30 22h30 Fest-noz Emilie L’Haridon / Le Pottier .
Parc les chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Kenleur Tour Crach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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