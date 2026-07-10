Informations pratiques

Crach

Kenleur Tour

Parc les chênes Crach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:59:00

Date(s) :

2026-08-13

Kenleur Tour festival culturel breton itinérant

Cet été, laissez-vous embarquer à bord de la scène mobile Kermaji pour des rencontres festives et gratuites autour de la culture bretonne dans des lieux d’exception.

Festoù-noz, apéro-concerts, spectacles de rue, initiations… Échauffez vos petits doigts, vérifiez le programme, étirez vos zygomatiques, et en avant la musique !

Toutes les étapes du Kenleur Tour sont gratuites et ouvertes à tous les connaisseurs comme les curieux !

Étape portée par la mairie de Crac’h

19h 20h30

André / Chiappalo (Bal familial)

20h30 22h30 Fest-noz Emilie L’Haridon / Le Pottier .

Parc les chênes Crach 56950 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Kenleur Tour Crach a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon