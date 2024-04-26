Kermesse aux moules

Quai de la Pointe Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 12:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

La gourmandise s’invite pour tous les amateurs de moules ! Bien plus qu’une simple fête populaire, la Kermesse aux Moules est une véritable tradition locale. Pendant un week-end les bénévoles de l’Amicale Saint-Jacques se mobilisent pour célébrer le fameux mollusque bivalve de nos côtes dans une ambiance conviviale et festive. Entre dégustations, spectacles, brocante et moments de partage, il n’y a aucun doute la moule est à l’honneur !

Quai de la Pointe Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 73 85 roger.plet@orange.fr

English :

Gourmet delights for all mussel lovers! Much more than just a popular festival, the Kermesse aux Moules is a genuine local tradition. For a whole weekend, volunteers from the Amicale Saint-Jacques get together to celebrate the famous bivalve mollusc of our coasts in a friendly, festive atmosphere. With tastings, shows, a flea market and plenty to share, there’s no doubt about it: the mussel is in the spotlight!

L’événement Kermesse aux moules Abbeville a été mis à jour le 2024-04-26 par OT DE LA BAIE DE SOMME