Le Vigan

Kermesse de L’APE du Vigan

Espace Jean Carmet Le Vigan Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

L'association de parents d'élèves du Vigan vous convie à une soirée festive ! Retrouvez-nous pour notre kermesse où petits et grands pourront profiter ensemble ! Les fonds récoltés sont au profit des enfants des écoles du Vigan.

L'association de parents d'élèves du Vigan vous convie à une soirée festive ! Retrouvez-nous pour notre kermesse où petits et grands pourront profiter ensemble ! Les fonds récoltés sont au profit des enfants des écoles du Vigan.

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Espace Jean Carmet Le Vigan 46300 Lot Occitanie apelevigan@gmail.com

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English :

The Vigan Parents’ Association invites you to a festive evening! Join us for our fair, where young and old alike can have fun together! Proceeds will benefit the children of Le Vigan’s schools.

L’événement Kermesse de L’APE du Vigan Le Vigan a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Gourdon