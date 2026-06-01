Coulanges-sur-Yonne

Kermesse de l’école de Coulanges-sur-Yonne

Rue des Grands Vergers Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 17:15:00

fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Kermesse organisée par la coopérative scolaire et l’association de parents d’élèves

17h15 Jeux et animations

19h Spectacle des enfants sur le thème musiques du cinéma

Restauration et buvette sur place .

Rue des Grands Vergers Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 32

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English : Kermesse de l’école de Coulanges-sur-Yonne

L’événement Kermesse de l’école de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Clamecy Haut Nivernais