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Kermesse de l’école de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne

Kermesse de l’école de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne

Kermesse de l’école de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Rue des Grands Vergers

Ville : 89480 Coulanges-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 17:15:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Coulanges-sur-Yonne

Kermesse de l’école de Coulanges-sur-Yonne

Rue des Grands Vergers Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 17:15:00
fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Kermesse organisée par la coopérative scolaire et l’association de parents d’élèves
17h15 Jeux et animations
19h Spectacle des enfants sur le thème musiques du cinéma
Restauration et buvette sur place   .

Rue des Grands Vergers Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 70 32 

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English : Kermesse de l’école de Coulanges-sur-Yonne

L’événement Kermesse de l’école de Coulanges-sur-Yonne Coulanges-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Clamecy Haut Nivernais

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