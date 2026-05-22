Kermesse d’école École Saint Régis Lapte

Lapte

Kermesse d’école

École Saint Régis Rue Saint-Régis Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez nombreux partager un moment convivial lors de cette kermesse d’école. Au programme spectacle des enfants, midi paella, structure gonflable, pêche à la ligne, chamboule tout, tir à la carabine, barbe à papa et concours de pétanque.

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École Saint Régis Rue Saint-Régis Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 94 02 31 apel.saintregis.lapte@gmail.com

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English :

Come and share a convivial moment at this school fair. On the program: children’s show, paella lunch, inflatable structure, angling, chamboule tout, rifle shooting, cotton candy and pétanque competition.

L’événement Kermesse d’école Lapte a été mis à jour le 2026-05-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire