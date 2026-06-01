Kermesse des écureuils Rue Larmartine Saint-Laurent-sur-Gorre
Kermesse des écureuils Rue Larmartine Saint-Laurent-sur-Gorre vendredi 12 juin 2026.
Saint-Laurent-sur-Gorre
Kermesse des écureuils
Rue Larmartine ALSH Les écureuils Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Venez jouer en famille et vous détendre lors d’une soirée festive et conviviale. .
Rue Larmartine ALSH Les écureuils Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 83 64 76 lesecureuils@ouestlimousin.com
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English : Kermesse des écureuils
L’événement Kermesse des écureuils Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Ouest Limousin
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