Kermesse des écureuils Rue Larmartine Saint-Laurent-sur-Gorre

Saint-Laurent-sur-Gorre

Kermesse des écureuils

Rue Larmartine ALSH Les écureuils Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Venez jouer en famille et vous détendre lors d’une soirée festive et conviviale. .

Rue Larmartine ALSH Les écureuils Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 83 64 76 lesecureuils@ouestlimousin.com

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English : Kermesse des écureuils

L’événement Kermesse des écureuils Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Ouest Limousin