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Kermesse école publique Place des droits de l’homme Bas-en-Basset

Kermesse école publique Place des droits de l’homme Bas-en-Basset vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Place des droits de l'homme

Adresse : Espace Fabro

Ville : 43210 Bas-en-Basset

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Bas-en-Basset

Kermesse école publique

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

l’école publique vous attend nombreux pour sa kermesse
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Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 92 17 

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English :

the public school is expecting many of you for its fair

L’événement Kermesse école publique Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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