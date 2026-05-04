Kermesse école publique Place des droits de l’homme Bas-en-Basset

Bas-en-Basset

Kermesse école publique

Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

l’école publique vous attend nombreux pour sa kermesse

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Place des droits de l’homme Espace Fabro Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 92 17

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English :

the public school is expecting many of you for its fair

L’événement Kermesse école publique Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron