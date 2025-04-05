Kermesse Sonique, Resto U Montmuzard, Dijon
mercredi 23 septembre 2026 · Resto U Montmuzard · Dijon
Informations pratiques
Kermesse Sonique Mercredi 23 septembre, 11h00 Resto U Montmuzard Côte-d’Or
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T11:00:00+02:00 – 2026-09-23T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T11:00:00+02:00 – 2026-09-23T14:00:00+02:00
Du point de vue du public, une Kermesse Sonique ressemble à une kermesse de fête foraine, avec des stands ludiques, animés par des personnes différentes ou qui peuvent être joués en autonomie.
Tous les stands détournent les codes forains en une expérience sonore brute. Il en résulte une joyeuse cacophonie “noise”, au milieu de laquelle le public circule librement et expérimente en s’amusant.
Resto U Montmuzard 8B rue recteur Marcel Bouchard 21000 Dijon Dijon 21000 Montmuzard Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 84 91 78 »}, {« type »: « email », « value »: « noise@3615senor.org »}]
3615 Señor
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