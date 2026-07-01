Kermesse Parc du château de Tanlay Tanlay

Informations pratiques

Tanlay

Kermesse

Parc du château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Kermesse paroissiale organisée par l’Amicale Saint-Jospeh de Tanlay. Au programme tombola, livres, brocante, pêche à la ligne, tir à la carabine, chamboul’tout et buvette avec animation musicale. .

Parc du château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 50 50

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English : Kermesse

L’événement Kermesse Tanlay a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois