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Kermesse Parc du château de Tanlay Tanlay

dimanche 26 juillet 2026 · Parc du château de Tanlay · Tanlay

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Parc du château de Tanlay
Adresse
2 Grande Rue Basse
Ville
89430 Tanlay
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Tanlay

Kermesse

Parc du château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Kermesse paroissiale organisée par l’Amicale Saint-Jospeh de Tanlay. Au programme tombola, livres, brocante, pêche à la ligne, tir à la carabine, chamboul’tout et buvette avec animation musicale.   .

Parc du château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 50 50 

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English : Kermesse

L’événement Kermesse Tanlay a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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