Kermesse Parc du château de Tanlay Tanlay
dimanche 26 juillet 2026 · Parc du château de Tanlay · Tanlay
Informations pratiques
Tanlay
Kermesse
Parc du château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 14:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Kermesse paroissiale organisée par l’Amicale Saint-Jospeh de Tanlay. Au programme tombola, livres, brocante, pêche à la ligne, tir à la carabine, chamboul’tout et buvette avec animation musicale. .
Parc du château de Tanlay 2 Grande Rue Basse Tanlay 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 54 50 50
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English : Kermesse
L’événement Kermesse Tanlay a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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