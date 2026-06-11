Kéwos dans Employé Modèle Compiègne
Kéwos dans Employé Modèle Compiègne jeudi 24 septembre 2026.
Compiègne
Kéwos dans Employé Modèle
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Auteur Kéwos
Genre One Man Show
Kewos vous embarque dans un voyage à travers ses galères professionnelles et son parcours semé d’embûches.
Depuis le collège, avec la grande question Tu veux faire quoi plus tard ? Mais quand on n’a jamais vraiment trouvé la réponse, comment s’orienter dans un monde où tout le monde semble avoir une trajectoire tracée ?
À force de chercher à coller aux attentes de la société — un CDI, être propriétaire, avoir une vie de famille — Kéwos enchaîne les boulots sans jamais vraiment savoir ce qu’il veut au fond de lui. Manque de confiance, tentatives de bien faire et aventures absurdes, ce spectacle est un rire sur la quête d’un avenir conventionnel et la réalité d’une vie parfois moins carrée qu’on ne voudrait nous le faire croire.
Entre absurde et sincérité, Kewos vous invite à rire de vos propres interrogations existentielles. Parce qu’au fond, qui sait vraiment ce qu’il veut quand il est encore en train de se chercher ?
Auteur Kéwos
Genre One Man Show
Kewos vous embarque dans un voyage à travers ses galères professionnelles et son parcours semé d’embûches.
Depuis le collège, avec la grande question Tu veux faire quoi plus tard ? Mais quand on n’a jamais vraiment trouvé la réponse, comment s’orienter dans un monde où tout le monde semble avoir une trajectoire tracée ?
À force de chercher à coller aux attentes de la société — un CDI, être propriétaire, avoir une vie de famille — Kéwos enchaîne les boulots sans jamais vraiment savoir ce qu’il veut au fond de lui. Manque de confiance, tentatives de bien faire et aventures absurdes, ce spectacle est un rire sur la quête d’un avenir conventionnel et la réalité d’une vie parfois moins carrée qu’on ne voudrait nous le faire croire.
Entre absurde et sincérité, Kewos vous invite à rire de vos propres interrogations existentielles. Parce qu’au fond, qui sait vraiment ce qu’il veut quand il est encore en train de se chercher ? .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
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English :
Author: K%E9wos
Genre: One-Man Show
Kewos takes you on a journey through his professional struggles and his path fraught with obstacles.
Ever since middle school, with that big question: “What do you want to do when you grow up?” But when you’ve never really found the answer, how do you find your way in a world where everyone else seems to have a clear path laid out for them?
Is it by trying to meet society’s expectations—a permanent job, home ownership, a family life? Kéwos bounces from job to job without ever really knowing what he wants deep down. Between a lack of confidence, attempts to do the right thing, and absurd adventures, this show is a laugh at the quest for a conventional future and the reality of a life that’s sometimes less straightforward than we’re led to believe.
Somewhere between the absurd and sincerity, Kewos invites you to laugh at your own existential questions. Because deep down, who really knows what they want when they’re still trying to find themselves?
L’événement Kéwos dans Employé Modèle Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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