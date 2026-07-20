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AGENDA · Nîmes

Keziah Jones SMAC Paloma Nîmes

jeudi 22 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif
28 28 28

Nîmes

Keziah Jones

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Musicien engagé qui n’a jamais eu peur d’embrasser la pop.
  .

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

A socially conscious musician who has never been afraid to embrace pop music.

L’événement Keziah Jones Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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