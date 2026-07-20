Keziah Jones SMAC Paloma Nîmes

Informations pratiques

Nîmes

Keziah Jones

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Musicien engagé qui n’a jamais eu peur d’embrasser la pop.

.

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A socially conscious musician who has never been afraid to embrace pop music.

L’événement Keziah Jones Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes