Kid Francescoli La Vapeur Dijon
jeudi 4 février 2027 · La Vapeur · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Kid Francescoli
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-04
Date(s) :
2027-02-04
Kid Francescoli / FR
Kid Francescoli est le projet du producteur marseillais Mathieu Hocine, figure majeure de l’électro-pop française. Depuis Marseille, il façonne un son élégant, sensuel et cinématographique, mêlant synthés rétro, groove moderne et voix féminines envoûtantes. Avec With Julia, It’s Happening Again puis Play Me Again, il s’impose à l’international. Le titre Moon devient un hit viral mondial. Son dernier album Sunset Blue a été salué lors d’une tournée de plus de 100 concerts à travers les cinq continents. En 2026, Kid Francescoli annonce un retour en studio et naturellement en live. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Kid Francescoli
L’événement Kid Francescoli Dijon a été mis à jour le 2026-06-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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