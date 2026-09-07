KIKI À PARIS – Albane Carrère, Elsa De Lacerda & Magali Rischette, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

KIKI À PARIS – Albane Carrère, Elsa De Lacerda & Magali Rischette Vendredi 6 novembre, 19h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarif de 5 à 14€ – En vente en ligne + à la Boutique Billetterie du Théâtre Monsigny du ma. au ven. 14h/18h et le sam. 10h/13h et 14h/18h – placement numéroté assis. 0321873715

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T19:00:00+01:00 – 2026-11-06T20:15:00+01:00

Fin : 2026-11-06T19:00:00+01:00 – 2026-11-06T20:15:00+01:00

Kiki n’était pas la plus belle, la plus talentueuse ou la plus brillante, c’était juste une femme libre débarrassée des conventions. C’est ce que racontent la mezzosoprano Albane Carrère, la violoniste Elsa De Lacerda et la guitariste Magali Rischette autour d’un répertoire allant de la musique classique à la pop en passant par les icônes de la chanson française. Un voyage musical d’exception du Paris des années folles à nos jours.

+ 10 ans

En plus ! Bar ouvert 1h avant 1h après + restauration avec les Fishtons, pré-réservation conseillée.

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]

Concert

© DR