Kiki Ball et ateliers Ballroom, Cour Mably, Bordeaux

Kiki Ball et ateliers Ballroom Vendredi 5 juin, 12h00 Cour Mably Gironde

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:30:00+02:00

Dans le cadre du Mois des fiertés, Bordeaux Ballroom Community propose des ateliers d’initiation à la culture ballroom.

A partir de 12h, les ateliers présentent l’histoire du mouvement, ses codes et ses catégories. Ils offrent un espace pour expérimenter et pratiquer.

Le Kiki Ball vient clôturer le projet. Ouvert au public, on peut performer, défiler ou simplement regarder.

L’événement est ouvert à toutes et tous et s’adresse particulièrement aux personnes LGBTQIA+ et à leurs allié.es.

Il met en avant la diversité des corps et des identités en proposant un espace inclusif, respectueux et bienveillant dans un moment de partage, de créativité et de visibilité.

En partenariat avec le centre LGBTQIA+ – Le Girofard.

Cour Mably 3 rue Mably 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bordeauxballroomscene@gmail.com »}]

Ateliers d’initiation à la culture ballroom suivis d’un Kiki ball. Découverte des codes, des catégories et de l’univers ballroom. Ouvert à tous.tes. Espace inclusif, festif et bienveillant. #ballroom #moisdesfiertes

Ville de Bordeaux