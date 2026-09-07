Kiléma, maisons d’éditions, Médiathèque de Châtenay-Malabry, Châtenay-Malabry

Informations pratiques

Kiléma, maisons d’éditions Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

KILÉMA, maison d’édition indépendante dédiée au Facile à lire et à comprendre (FALC)

Développé dans un premier temps pour les personnes présentant des troubles du développement intellectuel, le FALC s’étend à d’autres publics comme les lecteurs DYS ou TDAH, les personnes allophones, les personnes en situation d’illettrisme, les personnes vieillissantes ou encore les personnes sourdes.

Médiathèque de Châtenay-Malabry 7/9 rue des Vallées 92290 Châtenay-Malabry Châtenay-Malabry 92290 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 87 69 80 https://www.mediatheque-chatenaymalabry.net/ Bus 294 et 412 : Arrêt Petit-Châtenay ou Rue des Vignes

Tramway T10 : Arrêt Petit-Châtenay

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